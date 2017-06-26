中国养老金缺口增大 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自开动印钞机部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月27日 15时58分 星期二 新浪微博分享

中国的养老金系统存在巨大缺口 这并非是一个秘密 。联合国估计，到 2050 年，三分之一以上中国居民年龄将超过 60 岁。中国正在走向老龄化，正面临越来越高的养老金账单，但支付给他们的养老金主要是由当前工作群体缴纳的养老金支持的，其中广东省是九个以上工人支持一名退休工人，而在吉林和黑龙江这一比例是 1：1.5，原因是该地区的工人向外流出，而广东是吸纳工人的主要目的地。这个问题在 1990 年代建立养老金系统时就已经出现，政府需要向已经退休的人缴纳养老金，但上一代工作群体并没有缴纳养老金。养老金缺口有多大政府没有给出确切数据，Enodo Economics 的 Stuart Leckie 估计到 2019 年缺口将达到 1.2 万亿。人力资源和社会保障部 2016 年没有公布相关数据。清华大学的公共治理教授 Yang Yansui 认为，缺乏公开数据让养老金短缺问题处理起来更困难。当然对于养老金缺口，中国官员对此的回应是不存在缺口， 反而有结余

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