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人脸识别技术在中国已成为强大监视工具
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月27日 16时42分 星期二 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自Person of Interest 已经过时部门
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Gan Liping 骑着自行车试图抢在交通灯变红前穿过一条忙碌的马路，她失败了。她的脸部照片立即出现在两个视频显示屏上，显示屏上的文字显示人脸识别智能抓拍行人闯红灯。人脸识别技术，曾经是反乌托邦科幻小说中的一个幽灵，如今已经成为中国日常生活的一部分（付费墙）。当局在各种地方使用人脸识别技术，试图去影响人的行为和识别违法者。Liping 已经因为闯红灯抓到过一次，因此她的照片已经留存，视频显示屏显示她是一名再犯者。她说，我再也不会闯红灯了。中国正在以一种让西方人和美国人惊恐的方式快速部署人脸识别技术。无视隐私担忧或公众辩论，北京的领导人还在动乱地区安装虹膜扫描仪，使用先进软件监视社交媒体上的言论。政府还希望到 2020 年实现一个全国的社会信用系统。
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