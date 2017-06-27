攻击者劫持软件更新机制传播勒索软件 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自后门终于利用上了部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月28日 10时50分 星期三 新浪微博分享



在 WannaCry 之后，全世界的众多企业又遭遇了另一波勒索软件攻击，但这一次攻击者采用的方法不是利用未修复的漏洞，而是软件更新机制。未知攻击者入侵了乌克兰会计软件供应商 M.E.Doc 的软件更新服务器，向该软件的客户推送恶意更新，传播勒索软件 在 WannaCry 之后，全世界的众多企业又遭遇了另一波勒索软件攻击，但这一次攻击者采用的方法不是利用未修复的漏洞，而是软件更新机制。未知攻击者入侵了乌克兰会计软件供应商 M.E.Doc 的软件更新服务器，向该软件的客户推送恶意更新，传播勒索软件 Petya （又名 Petrwrap、GoldenEye 或 Nyetya ）。M.E.Doc 的会计软件在乌克兰地区非常受欢迎，因此第一批遭到攻击的是乌克兰公司，随后扩散到了世界其它地区的企业。当一台机器感染 Petya 之后，它会通过三种机制扩散到其它机器，包括 WannaCry 使用的 EternalBlue，Windows 管理工具 Psexec 和 Windows Management Instrumentation。攻击者在加密被感染机器的文件之后向受害者勒索价值 300 美元的比特币。这不是第一次 M.E.Doc 的软件更新机制被用于传播勒索软件，上个月该公司的软件更新机制就被用于传播了勒索软件 XData。

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