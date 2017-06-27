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中国要求应用商店移除 VPN 应用

长城
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月28日 19时59分 星期三
来自军管部门
Boingboing全球之声报道称，中国的 Android 和苹果应用商店将不再允许 VPN 应用。过去几个月，VPN 供应商 Green、Netfits、VPN Master Pro、Ponhon、Snap VPN 和 SkyX等，或者被迫停止服务或者从应用商店消失。对 VPN 的打击并非是没有前兆。今年一月，工信部公布了工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，宣布从即日起至 2018 年 3 月 31 日，“对互联网网络接入服务市场开展清理规范工作”，整顿对象包括了电信公司、IDC、ISP 和 CDN 服务商。工信部在通知中列出了多种违规问题，其中一个所谓的违规问题是：“违规开展跨境业务问题。未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络 VPN）等其他信道开展跨境经营活动。基础电信企业向用户出租的国际专线，应集中建立用户档案，向用户明确使用用途仅供其内部办公专用，不得用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动。”
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