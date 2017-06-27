中国要求应用商店移除 VPN 应用 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自军管部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月28日 19时59分 星期三 新浪微博分享 Boingboing 和 全球之声 报道称，中国的 Android 和苹果应用商店将不再允许 VPN 应用。过去几个月，VPN 供应商 Green 、Netfits、VPN Master Pro、Ponhon、Snap VPN 和 SkyX等，或者被迫停止服务或者从应用商店消失。对 VPN 的打击并非是没有前兆。今年一月，工信部 公布了 工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知 》，宣布从即日起至 2018 年 3 月 31 日，“对互联网网络接入服务市场开展清理规范工作”，整顿对象包括了电信公司、IDC、ISP 和 CDN 服务商。工信部在通知中列出了多种违规问题，其中一个所谓的违规问题是：“违规开展跨境业务问题。未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络 VPN）等其他信道开展跨境经营活动。基础电信企业向用户出租的国际专线，应集中建立用户档案，向用户明确使用用途仅供其内部办公专用，不得用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动。”

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