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自由软件世界里的“版权勒索”
为 Linux 内核贡献代码的人并非每一个都有着崇高的理想，如果他们或继承他们所持代码版权的人变流氓了会发生什么？自由开源软件世界并非是一片净土，也存在版权勒索。众所周知，虽然大量企业在其产品中使用了 GPL 授权的自由软件代码，但并不是每一家公司遵守许可权的要求公开它们修改的代码。自由软件社区通常对这种情况视若无睹，没多少人愿意去对这些企业执行 GPL。过去几年，一位德国的 netfilter 内核子系统贡献者 Patrick McHardy 充当了执法 GPL 的角色，他联络了德国的许多企业，以不遵守 GPL 为由索要小额金钱。在 18 个月内他利用这种方法勒索到了 200 万欧元。他的行为招致了 netfilter 团队的公开反对。自由软件社区认为需要尽快解决这种问题，否则会有越来越多的人模仿，会导致越来越多的企业停止使用 Linux，改用替代如 BSD 发行版。他们认为 Linux 并没有大到无法替代。
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