GNU官方项目的话，贡献者需要将版权的问责权移交自由软件基金会，所以不会出现这样的状况 匿名用户 (得分:0) 2017年06月29日 13时35分 星期四

在中国都是自主产权，不存在这种问题 匿名用户 (得分:0) 2017年06月29日 13时36分 星期四

企业不遵守GPL等于违反合同，交钱给著作权所有者私了很正常，关键是他一个人不能代表所有者，没权利独吞 匿名用户 (得分:0) 2017年06月29日 13时43分 星期四