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《网络视听节目内容审核通则》公布
中国网络视听节目服务协会发布了《网络视听节目内容审核通则》，对视频内容施加了众多的限制。过去几年，火爆的网络视频是中国互联网的一大亮点，涌现了数百家直播平台和视频网站，但如今它们正受到越来越多的限制。《通则》针对的不是直播，而是视频内容本身。《通则》要求先审后播；要求每部网络剧、微电影、网络电影、影视类动画片、纪录片应由不少于三人的审核员审核，每期（条）专业类网络视听节目应由不少于两人的审核员审核，需要递交节目审核意见；内容要求突出所谓的正能量和传统文化；要求删除或禁播 “宣扬消极、颓废的人生观、世界观和价值观，渲染、夸大社会问题，过分表现、展示社会阴暗面”——此类内容并没有精确的定义，看起来只能靠审查员的自我判断；要求禁止 “以反面角色为主要表现对象，或为反动的、落后的、邪恶的、非法的社会势力、社会组织和人物立传、歌功颂德，着重表现其积极的一面” 的内容；同性恋行为也被列入禁止内容之列，尽管同性恋在中国并不是非法；“人物造型过分夸张怪异”——不清楚官方对此的具体定义；等等，被限制和禁止的内容非常多。
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