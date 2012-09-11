我们听说中国人很会玩火箭。
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 22时36分 星期日
你们这些不在国内又唱衰我国的人，如果你们还是中国人，迟早会得到祖国的帮助，到时候请记得今天你们说的话
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 22时55分 星期日
祖国在沉睡，党在搞社会，社会在呻吟，人民在流泪。
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 23时22分 星期日
普大喜奔，今晚吃什么庆祝吖！！
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 22时40分 星期日
鉴于之前新闻的特色 ，总觉的没有失败。
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 22时49分 星期日
cong!
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 22时50分 星期日
刚说要抓仰望星空的儿子，就失败给你看。
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 23时22分 星期日
五毛们不是一直吹tg航天是第一梯队嘛，怎么连日本有的氢氧大推都搞不定？
匿名用户
(得分:0) 2017年07月02日 23时32分 星期日
异议是爱国的最高形式 --托马斯·杰弗逊
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