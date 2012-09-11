长征五号卫星发射失败 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自没有更多消息部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年07月02日 22时22分 星期日 新浪微博分享

两周内的第二次，中国的卫星发射遭遇了又一次挫折。上一次是卫星 没有进入预定轨道 ，面对这种情况卫星可以利用携带的燃料变轨到预定轨道，虽然导致的结果是预期服役寿命减少。本周日 19 时 23 分在文昌航天发射场发射的实践 18 号卫星故障更严重，官方只是简单声明火箭飞行出现异常， 发射任务失利 。实践 18 号是一颗实验通信卫星，是基于东方红五号卫星平台，卫星原计划使用离子推进系统抵达地球静止轨道，但目前的情况是卫星将会坠落到海洋。

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