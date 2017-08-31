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Google 资助的智库解雇 Google 批评者
Google 及其执行主席 Eric Schmidt 资助的华盛顿智库 New America 解聘了该智库 Open Markets 项目创始人、呼吁严格执行反垄断法的学者 Barry Lynn。Google 和 Schmidt 向该智库捐赠了数百万美元，而 Schmidt 在 2016 年前还担任该基金会的董事会主席。Lynn 的团队批评过 Google ，去年还主办了一个大型会议讨论科技行业权力集中的危害。New America 的主席 Anne-Marie Slaughter 对此很不高兴。Slaughter 在周三发表的声明中表示，她解聘学者 Lynn 的原因是他一再拒绝遵守 New America 虚心坦诚、与机构同事和睦相处的标准，这意味着他无法再与基金会共事。Slaughter 表示解聘决定与 Lynn 6 月对 Google 提出的批评没有关联。Lynn 则表示，他在 6 月发表批评 Google 的声明几小时后，Slaughter 致电给他，表示她刚刚跟 Schmidt 通完电话，Schmidt 准备收回对 New America 的全部资金。
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