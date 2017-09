Google 及其执行主席 Eric Schmidt 资助的华盛顿智库 New America 解聘了 该智库 Open Markets 项目创始人、呼吁严格执行反垄断法的学者 Barry Lynn。Google 和 Schmidt 向该智库捐赠了数百万美元,而 Schmidt 在 2016 年前还担任该基金会的董事会主席。Lynn 的团队批评过 Google ,去年还主办了一个大型会议讨论科技行业权力集中的危害。New America 的主席 Anne-Marie Slaughter 对此很不高兴。Slaughter 在周三发表的 声明 中表示,她解聘学者 Lynn 的原因是他一再拒绝遵守 New America 虚心坦诚、与机构同事和睦相处的标准,这意味着他无法再与基金会共事。Slaughter 表示解聘决定与 Lynn 6 月对 Google 提出的批评没有关联。Lynn 则表示 ,他在 6 月发表批评 Google 的声明几小时后,Slaughter 致电给他,表示她刚刚跟 Schmidt 通完电话,Schmidt 准备收回对 New America 的全部资金。