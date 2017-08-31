支持民主自由的Google 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 19时59分 星期四 期待你能亲身支持民主自由的挂路灯 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 23时02分 星期四

这就是我为什么反感那些跪舔基本收入的人的原因。不要忘记，你国还是专制国家，你们也还是闪米特鸡人奴隶 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 20时12分 星期四

吃党的饭，砸党的锅，哪来的脸？学学糖水儿厂好嘛？！ 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 20时56分 星期四

施密特：妈的，挂的羊头开始学狗叫了！ 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 20时58分 星期四

我对女领导没偏见，偏见都是她们自己搞出来的 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 07时52分 星期五

我们需要认识到科技行业权力集中的危害 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 08时54分 星期五 你首先需要认识到民主集中制的优越性。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 11时40分 星期五

固点旧闻重温： 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 09时12分 星期五 有误导，施密特支持希拉里不代表谷歌支持希拉里，更不能说明谷歌赞助的智库有党派 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 12时21分 星期五 …………您说得对极了！我怎么没想到间谍可以说自己是友军？我好傻 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 12时46分 星期五



be evil 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 11时45分 星期五