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中国工商总局评估对苹果的反垄断投诉

苹果
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年08月31日 20时32分 星期四
来自先罚个几个亿部门
本月早些时候，北京达晓律师事务所代表中国应用开发商向工商总局举报苹果，指责苹果滥用其对 iOS 应用商店的控制权苛待中国开发商，不公正地下架他们的应用，并对应用内购买收取高比例提成。原因与苹果开始严格执行限制热更新政策有关，应用商店因此下架了数万中国违规应用。热更新是一种绕过应用审查流程的应用更新技术，潜在可能会被加入恶意代码，给用户带来安全风险。彭博社援引匿名知情人士的消息报道，中国工商总局正在评估对苹果的反垄断投诉，研究信息，判断是否需要展开正式的调查。
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