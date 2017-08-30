罚款不是目的，所以先罚50亿 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 21时41分 星期四

好爽，终于要舔出屎来了！ 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 21时43分 星期四 re:好爽，终于要舔出屎来了！ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 08时55分 星期五

中共湖南省长沙市委宣传部的网评员每月底薪600元，每帖按5角钱加薪。此说法也被普遍认为是“五毛”一词 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 21时48分 星期四 袁世凯\\段祺瑞是怎样操纵“五毛党”的 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 22时54分 星期四

中共湖南省长沙市委宣传部的网评员每月底薪600元，每帖按5角钱加薪。此说法也被普遍认为是“五毛”一词 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 21时48分 星期四 小心不要贴到500次 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 22时55分 星期四 到底是要还是不要--lot 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 01时26分 星期五



反对独裁的反垄断 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 21时53分 星期四

罚款不是目的，主要是为了教育。 匿名用户 (得分:0) 2017年08月31日 23时57分 星期四

姓马的把持90%的聊天和商店互联网宫殇总局干嘛去了？ 自家臭不可闻却要求别家空气清新？！！ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 09时57分 星期五 恭喜又赚了5毛。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 11时21分 星期五 re:张麻子说：我来就三件事：公平！公平！还是TMD公平！，如果没有公平还守TMD法干嘛？谁老实谁守 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 12时33分 星期五 苹果是被举报了，姓马的没被举报也要被查，这就公平了？ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 12时51分 星期五 被查苹果是被举报了，姓马的被举报要查也是查举报那个。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 12时55分 星期五 https://zh.wikipedia.org/wiki/诉诸可能 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 13时08分 星期五 把企鹅和南山区法院放一起搜索，就不是诉诸可能。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 13时37分 星期五 re:姓马的没被举报，才不公平嘛 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 13时10分 星期五 人家没觉得该举报，有罪么？人家有义务把能举报的都举报了？诉讼费律师费你出？ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 13时30分 星期五 企鹅的工资也是0.5元么。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 13时38分 星期五

