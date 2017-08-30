罚款不是目的，所以先罚50亿
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 21时41分 星期四
好爽，终于要舔出屎来了！
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 21时43分 星期四
re:好爽，终于要舔出屎来了！
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 08时55分 星期五
中共湖南省长沙市委宣传部的网评员每月底薪600元，每帖按5角钱加薪。此说法也被普遍认为是“五毛”一词
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 21时48分 星期四
袁世凯\\段祺瑞是怎样操纵“五毛党”的
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 22时54分 星期四
小心不要贴到500次
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 22时55分 星期四
到底是要还是不要--lot
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 01时26分 星期五
反对独裁的反垄断
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 21时53分 星期四
罚款不是目的，主要是为了教育。
匿名用户
(得分:0) 2017年08月31日 23时57分 星期四
姓马的把持90%的聊天和商店互联网宫殇总局干嘛去了？ 自家臭不可闻却要求别家空气清新？！！
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 09时57分 星期五
恭喜又赚了5毛。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 11时21分 星期五
re:张麻子说：我来就三件事：公平！公平！还是TMD公平！，如果没有公平还守TMD法干嘛？谁老实谁守
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 12时33分 星期五
苹果是被举报了，姓马的没被举报也要被查，这就公平了？
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 12时51分 星期五
被查苹果是被举报了，姓马的被举报要查也是查举报那个。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 12时55分 星期五
https://zh.wikipedia.org/wiki/诉诸可能
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 13时08分 星期五
把企鹅和南山区法院放一起搜索，就不是诉诸可能。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 13时37分 星期五
re:姓马的没被举报，才不公平嘛
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 13时10分 星期五
人家没觉得该举报，有罪么？人家有义务把能举报的都举报了？诉讼费律师费你出？
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 13时30分 星期五
企鹅的工资也是0.5元么。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 13时38分 星期五
...
匿名用户
(得分:0) 2017年09月01日 10时15分 星期五
一个人能够洋洋得意地随著军乐队在四列纵队里行进，单凭这一点就足以使我对他轻视。他所以长了一个大脑，只是出于误会；单单一根脊髓就可满足他的全部需要了。文明国家的这种罪恶的渊薮，应当尽快加以消灭。由命令而产生的勇敢行为，毫无意义的暴行，以及在爱国主义名义下一切可恶的胡闹，所有这些都使我深恶痛绝。——爱因斯坦
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