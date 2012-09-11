并没有解封 如果解封的话就可以干很多事情了 比如谷歌搜索 只是谷歌的一些IP没有封--cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时06分 星期六
后来DNS污染只针对www.google.com，而不是(*).google.com，一直都是封IP
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时09分 星期六
发现有人分享hosts就一网打尽的封 很省事的 后面又被吃了发了两遍--cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时10分 星期六
猪编把内容给改了 搞得我像智障一样--cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时50分 星期六
又有极个别同志没有经受住资本家糖衣炮弹的攻击。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时59分 星期六
解封了，我妈的大神X7有救了！我爱民主自由多元化的谷歌！！
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 20时58分 星期六
刚试了,解个毛
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 19时25分 星期六
也没几年了，就看Google能等到那天么。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 20时11分 星期六
就这势头，谁死Google都不会死
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 20时44分 星期六
Google自己也是内忧外患
匿名用户
(得分:0) 2017年09月02日 20时58分 星期六
一切拥有权力的人都有滥用权力为自己谋求私利的倾向；任何专制的国家的教育目的都是在极力降低国民的心智。 --孟德斯鸠
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