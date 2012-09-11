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Google Play 商店有可能在不久的未来进入中国

商业 Android
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年09月02日 18时52分 星期六
来自遥远的未来部门
官方应用商店 Google Play 进入中国的传言由来已久，根据开发者的消息，至少目前 Google 已经做好了准备，但何时进入仍然是未知之数。根据开发者的报道，Google Play 开发者终端将中国加入到了应用可发行的国家列表中。此外，Google Play 官网地址在部分地区已经解封。但就像苹果的应用市场一样，即便能进入中国，因为监管要求 Google Play 中的许多内容显然无法在中国落地。
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