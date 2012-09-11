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Google 成功施压福布斯移除批评文章
在 Google 资助的智库解聘了批评 Google 的学者 Barry Lynn 之后，前福布斯记者 Kashmir Hill 回顾了她的一次亲身经历：Google 利用它的权力施压福布斯移除批评性的文章。事情发生在 2011 年，Hill 当时是一名初出茅庐的记者，主要报道科技和隐私相关新闻。当时 Google 正在积极的推广它的社交网络 Google Plus，向媒体机构派遣代表鼓励他们在网站上添加 +1 按钮，Hill 出席了一个会议，Google 的代表暗示如果福布斯网站不加入 +1 按钮，那么它可能会在搜索结果中受到惩罚。Hill 认为这是一个大新闻，她联络了搜索巨人的公关确认了这一消息，随后发表标题为“Stick Google Plus Buttons On Your Pages, Or Your Search Traffic Suffers”的网站。Google 的代表要求移除文章，理由不是内容不精确而是会议内容是“机密”，会议讨论的信息受制于 Google 和福布斯达成的保密协议。Google 的代表还联络了她的上司，其中的暗示是如果她不移除文章，福布斯网站可能会受到牵连。Hill 最终选择了删除文章。
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