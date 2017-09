在 Google 资助的智库 解聘了 批评 Google 的学者 Barry Lynn 之后,前福布斯记者 Kashmir Hill 回顾了她的一次 亲身经历 :Google 利用它的权力 施压福布斯移除批评性的文章 。事情发生在 2011 年,Hill 当时是一名初出茅庐的记者,主要报道科技和隐私相关新闻。当时 Google 正在积极的推广它的社交网络 Google Plus,向媒体机构派遣代表鼓励他们在网站上添加 +1 按钮,Hill 出席了一个会议,Google 的代表暗示如果福布斯网站不加入 +1 按钮,那么它可能会在搜索结果中受到惩罚。Hill 认为这是一个大新闻,她联络了搜索巨人的公关确认了这一消息,随后发表标题为“Stick Google Plus Buttons On Your Pages, Or Your Search Traffic Suffers”的网站。Google 的代表要求移除文章,理由不是内容不精确而是会议内容是“机密”,会议讨论的信息受制于 Google 和福布斯达成的保密协议。Google 的代表还联络了她的上司,其中的暗示是如果她不移除文章,福布斯网站可能会受到牵连。Hill 最终选择了删除文章。