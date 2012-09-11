刚去问了一下砍头哥 他说是他发的 看来他的账号被固点打入地狱--cutpig 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 14时18分 星期日

人人砍我，我砍刘彦君 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 14时40分 星期日