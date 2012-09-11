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杭州肯德基测试了用脸支付餐费

长城
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年09月03日 11时08分 星期日
来自刷脸部门
cuthead 写道 " 在中国东部的杭州，阿里巴巴测试了用脸支付。就像大家想象的一样，用餐的人员来到一个屏幕前，选择食物，然后选择用脸支付，不过仍然需要用户输入手机号，即使手机是关闭的。演示显示即使女性化妆，机器仍然识别出来了本人。京东也有类似的服务。小说中的场景在中国实现了。"
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杭州肯德基测试了用脸支付餐费 | 11条评论
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