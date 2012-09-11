屏幕里面坐着一个活着的五毛
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时16分 星期日
颜值不够了
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时16分 星期日
支持民主自由的刷脸
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时18分 星期日
然而 karma:-10 --cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时18分 星期日
我怀疑这篇不是砍头发的 karma都没加--cutpg
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 13时55分 星期日
+1
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 14时03分 星期日
刚去问了一下砍头哥 他说是他发的 看来他的账号被固点打入地狱--cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 14时18分 星期日
人人砍我，我砍刘彦君
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 14时40分 星期日
查了一下杭州只有肯德基KPRO店有刷脸 怪不得之前去吃没见过--cutpig
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时29分 星期日
你前面的小偷装作自拍，咔嚓一声，你钱包里少了100（小额支付免认证。。）
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时39分 星期日
采集人脸数据，为以后监控能准确识别人脸身份信息，做数据技术的积累。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 11时51分 星期日
所谓爱国心，是指你既生为这个国家的国民，对于这个国家，当比对其他一切的国家信仰得高贵优越。--萧伯纳
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