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朝鲜宣布成功测试氢弹

地球
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年09月03日 15时00分 星期日
来自友好邻邦部门
9 月 3 日当地时间 12 时 30 分（北京时间下午 1 点），美国地质勘探局报告在朝鲜探测到 M 6.3 级震动——这次震动被认为是朝鲜的第六次核试验，根据震级推测爆炸当量在 100 万吨，超过了之前的几次核试验。北京时间下午 2 时 30 分，朝鲜中央新闻社宣布氢弹试验大获成功。这次核试验恰逢中国、俄罗斯、印度、巴西与南非首脑于厦门出席金砖五国首脑峰会之际。这已是平壤至少第三次在中国有重大外交活动之际举行核试验。
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