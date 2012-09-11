呵呵，需要给中国面子？ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时02分 星期日 颜射更护肤 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时29分 星期日

支持民主自由的核爆。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 17时24分 星期日

真是热闹 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时06分 星期日

萨德果然是在保护中国 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时20分 星期日

毕竟老朋友，被打脸了也要装镇定 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时26分 星期日

媒体说的是什么意思啊？ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时35分 星期日

来自脸打肿了要克制 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时43分 星期日

头条居然是“朝鲜疑似试爆最大当量氢弹先过这四关再谈实用化” 这是死到临头把眼睛蒙上的节奏哇 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时51分 星期日

下一步进军中原，以惩美帝之恶 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 15时51分 星期日

牛逼，威武！令人刮目相看 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 16时26分 星期日

屏幕前坐着一个五毛正在思考回复什么内容好呢？回复的内容太水会不会被扣钱呢.... 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 17时00分 星期日 这是在等飞盘时报的统一节奏的，不能妄议 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 17时43分 星期日

每当中国举行重要活动时，朝鲜就搞核试爆，这脸打的啪啪响呀！ 匿名用户 (得分:0) 2017年09月03日 17时17分 星期日