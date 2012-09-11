呵呵，需要给中国面子？
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时02分 星期日
颜射更护肤
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时29分 星期日
支持民主自由的核爆。
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 17时24分 星期日
真是热闹
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时06分 星期日
萨德果然是在保护中国
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时20分 星期日
毕竟老朋友，被打脸了也要装镇定
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时26分 星期日
媒体说的是什么意思啊？
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时35分 星期日
来自脸打肿了要克制
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时43分 星期日
头条居然是“朝鲜疑似试爆最大当量氢弹先过这四关再谈实用化” 这是死到临头把眼睛蒙上的节奏哇
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时51分 星期日
下一步进军中原，以惩美帝之恶
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 15时51分 星期日
牛逼，威武！令人刮目相看
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 16时26分 星期日
屏幕前坐着一个五毛正在思考回复什么内容好呢？回复的内容太水会不会被扣钱呢....
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 17时00分 星期日
这是在等飞盘时报的统一节奏的，不能妄议
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 17时43分 星期日
每当中国举行重要活动时，朝鲜就搞核试爆，这脸打的啪啪响呀！
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 17时17分 星期日
实力打脸
匿名用户
(得分:0) 2017年09月03日 18时11分 星期日
科学必须始于神话，并伴随着对神话的批判。——卡尔·波普尔
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