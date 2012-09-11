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央行宣布 ICO 非法
央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会发表联合声明，宣布首次代币发行（ICO）非法。声明称，“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓 ’虚拟货币‘，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。代币发行融资中使用的代币或 “虚拟货币” 不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”声明宣布，从即日起任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。从即日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或 “虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币” 提供定价、信息中介等服务。
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