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谭咏文呼吁 Google 不要作恶
Opera 的联合创始人谭咏文（Jon Stephenson von Tetzchner）通过官方博客公开呼吁 Google 不要作恶。不作恶曾经是 Google 的信条，但最近改成了“做正确的事”。谭咏文谈论了在 Chrome 统治的浏览器市场， Opera 以及他现在开发的 Vivaldi 的无奈之举：为了让 Google 服务能在浏览器上正常工作，Opera 和 Vivaldi 都不得不隐藏浏览器身份，即使 Vivaldi 是基于 Chrome 的 WebKit 和 KHTML。但现在 Vivaldi 遇到的一个更大问题是其 Google AdWords 账号在没有任何警告的情况下被暂停了。而在账号暂停前，谭咏文在《连线》上发表文章对 Google 和 Facebook 的数据收集和定向广告策略表达了担忧，认为这是一个威胁到民主的严重问题。在他的文章发表两天之后，Vivaldi 的广告账号被暂停，他认为这不是什么巧合，而更像是某种警告信号。Google 垄断了搜索和广告，它表现出对滥用权力无法抗拒。
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