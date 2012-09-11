最难的一关总是最难的 匿名用户 (得分:0) 2017年09月05日 12时15分 星期二

聪明犬以为自己有智商、懂自保、德道高端，其实你们只不过是一群被流氓利用海量傻逼犬夹着打的二逼而已 匿名用户 (得分:0) 2017年09月05日 12时18分 星期二

“正确”的最终解释权归本婊所有 匿名用户 (得分:0) 2017年09月05日 12时22分 星期二

Google：不要影响我装逼，我可是青年偶像啊ea 匿名用户 (得分:0) 2017年09月05日 12时25分 星期二

支持专制独裁的正确。 匿名用户 (得分:0) 2017年09月05日 12时27分 星期二