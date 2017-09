Google 的 Android One 项目面向新兴市场,为确保用户获得一致体验,Android One 手机搭载原生系统,由 Google 提供更新。Android One 项目始于 2014 年,其最新的一款由中国智能手机制造商小米提供。在印度新德里举行的新闻发布会上,小米高管和 Google 高管 联手出席发布会 ,介绍旗舰 Android One 手机 小米 A1 。A1 售价 14999 印度卢比,搭配了 5.5 英寸 1080x1920 高清显示屏,高通 Snapdragon 625 八核处理器,后置双 1200 万像素前置 500 万像素摄像头,4GB 内存,64 GB ROM,双卡双待,3080mAh 电池,指纹传感器等。除了印度外,A1 还将提供给墨西哥、印度尼西亚、俄罗斯和新加坡等市场。