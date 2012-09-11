MINIX 作者发表致英特尔的公开信 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自奇怪的公开信部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年11月07日 19时11分 星期二 新浪微博分享 世界上最流行的操作系统不是 Linux 或 Windows， 而是 MINIX 。过去十年发布的所有英特尔处理器都运行了一个修改版的 MINIX 3。由计算机科学教授 Andrew Tanenbaum 作为一个教育工具开发的类 Unix 操作系统内置于每一款新英特尔处理器内。过去几天多家媒体报道了这一消息，以至于惊动了 Andrew 本人。他在个人网站上 发表了公开信 ，强调自己并没有直接参与这个项目，如果这个系统有后门的话，这与他无关（他对此并没有明说只是暗示）。Andrew Tanenbaum 称，MINIX 3 在 2000 年决定采用 BSD 授权，原因是企业不喜欢 GPL 许可证，认为 GPL 会让他们花费许多时间精力金钱去修改代码，然后免费提供竞争对手。他说，英特尔的工程团队几年前接触了他，询问了 MINIX 3 大量的技术问题，要求他对 MINIX 3 进行大量改变，减少内存占用，选择性的关闭不需要的功能。在短暂的活跃之后双方进入了无线电静默，直到现在媒体报道英特尔处理器都运行了 MINIX 3。他对此感到吃惊，但并不在意，因为操作系统是 BSD 授权，英特尔不需要付钱给他。他只是希望英特尔在部署了 MINIX 3 之后能通知他一下，这只是礼貌问题。

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