消息
本文已被查看 636 次
围棋职业比赛将禁止携带电子设备
官方的中国围棋协会宣布，鉴于围棋人工智能发展速度，2017 年进行的余下围棋职业比赛将禁止携带电子设备。当然围棋 AI 虽然进步显著，但还没有达到能在移动电子设备上运行的地步。Google AI 子公司 DeepMind 开发出的最先进围棋 AI AlphaGo Zero 需要 4 个专门用于运行深度学习算法的 TPU。中国围棋协会宣布， “1. 比赛期间，对局棋手一律禁止携带、观看手机及其他电子设备，一经发现立即判负。比赛期间指从对局开始到对局结束，包括中间休息的全部时间...3.包括午休时间在内，对局棋手一律禁止回房间。如因特殊情况必须返回房间的，须有当值裁判陪同。4. 团体比赛中，如发现棋手所在队领队、教练及其他相关人员利用人工智能技术影响对局进程，一经查实，全队当轮成绩取消。5. 上述规定，须由当值裁判长在比赛前向对局棋手宣读，赛前棋手可将手机等电子设备交至裁判长处保管。其他细节规定将于 2018 年出台。”
围棋职业比赛将禁止携带电子设备 | 1条评论
声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。