Go 语言官方博客刊文纪念 Go 作为一个开源项目 发布八周年 。官方博客称,全世界有大约 100 万 Go 开发者,它在 GitHub 的 2017 年最流行编程语言榜上排第九,超过了 C,也是 2017 年 GitHub 增长最快的语言,同比增长率 52%,超过了 Javascript 的 44%。根据编程问答网站 Stack Overflow 的调查,Go 语言是唯一一个同时进入用户最喜欢编程语言和最想要编程语言榜单的前五。用 Go 的开发者喜欢它(最喜欢的是 Rust),没用过的人也迫切想用它。Go 是云基础设施语言,每一家云服务公司的基础设施中都有用 Go 实现的关键组件,它也是阿里巴巴、Cloudflare 和 Dropbox 等公司的云设施的关键组成部分。Go 开发者已经在准备开发下一代的 Go 2。