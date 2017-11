Eric S. Raymond(ESR)在个人博客上谈论了系统级编程语言 C 的替代 。ESR 称他有 35 年 C 语言经验,基本上每周都要写 C 代码,但他已经记不得上一次启动一个 C 软件项目的时间了。新一波的系统语言如 Go 和 Rust 正在挑战 C 的地位。ESR 回顾了自己使用编程语言的历史:在 30 多年前,有多种汇编语言争夺程序员的注意,最终 C 脱颖而出。C 的统治持续了约 30 年,期间的应用编程语言如 Java、Perl 和 Python 都没有动摇 C,部分原因是这些语言的运行时开销太大,部分是 C 成功的锁定效应。只有 Python 取得了显著的成功,但它及其语言家族并没有好到能真正取代 C。直到现在,他才真正发现三个能取代 C 的语言——Go、Rust 和 Cx。但在可预见的未来,操作系统内核和设备固件仍然会用 C 编写。