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当主要开发者去世开源项目会发生什么？
你可能没听说过 Jim Weirich 或他的软件，但你很有可能使用过用他的软件开发的应用。Weirich 帮助创建了多个重要的 Ruby 工具，而 Hulu、Kickstarter 和 Twitter 等都是用 Ruby 语言开发的。Weirich 的软件是开源的，任何人都可以使用和修改它。Ruby 开发者 Justin Searls 说，他是西方 Ruby 社区的著名成员。当 Weirich 2014 年去世，Searls 注意到没人维护他的软件测试工具，也就是说如果有开发者递交 bug 修正和安全补丁或改进，没有人批准变更。随着代码变得过时和不兼容，依赖于该工具的任何测试将会失效。这一事件凸显了开源社区日益增长的担忧。如果主要程序员去世代码会发生什么？软件无人维护将会导致严重问题。当程序员去世或一个软件项目被遗弃，将会影响到所有依赖于该软件的人。拥有软件所有权的人越少，软件无人维护的风险越大。 Searls 接手了 Weirich 的项目，并为自己的开源项目立下了遗嘱和继承人计划。大多数包管理系统都至少有一个临时的程序转移一个库的控制权，但这通常是因为在一个人注意到一个项目被遗弃后自愿收养。Searls 建议 GitHub 和包管理器如 Ruby Gems 加入“dead man's switch”，允许程序员在设定时间内没有登录或变更后自动转移项目或账号的所有权给另一个人。