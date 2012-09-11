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Top 500 榜单中的中国超算数量超过美国
根据本周一公布的最新一期 Top 500 榜单，中国超算数量以入榜 202 台首次超过了美国，美国今年上半年还有 169 台入榜，下半年只有 143 台。中国的超算仍然占据了前两名，神威太湖之光以 93 petaflop/s 继续称霸，天河二号以 33.9 petaflop/s 排名第二，排名第三的是瑞士的 Piz Daint，运算速度 19.59 petaflop/s，之后是日本海洋与地球科技研究社的 Gyoukou，运算速度 19.14 petaflop/s，美国橡树岭国家实验室超算泰坦的 17.59 petaflop/s，Sequoia 的 17.17 petaflop/s 等。神威太湖之光采用了中国自行研发的申威 SW26010 260C 1.45GHz 处理器，每个处理器 260 个核心，总共 10,649,600 个核心，内存 1280 TB，操作系统是基于 Linux 的 RaiseOS 2.0.5。Top 500 中，中国 202 台，美国 143 台，日本 35 台，德国 20 台，法国 18 台，英国 15 台。471 台超算使用了英特尔的处理器，14 台超算使用了 IBM Power 处理器。惠普企业 (HPE) 制造的超算最多共 122 台，其次是联想的 81 台，浪潮 56 台，克雷 53 台，曙光的 51 台，IBM 的 19 台。