奥巴马减免Chelsea Manning的刑期 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自现在就等Julian Assange部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月18日 10时15分 星期三 新浪微博分享 即将离任的美国总统奥巴马 减免了 Wikileaks泄密者Chelsea Manning的刑期，从35年减少到7年，Manning自2010年被捕起已被关押了7年，这意味着她将于5月17日出狱。前美国陆军二等兵Chelsea Manning/Bradley Manning 向 WikiLeaks 泄露了70万份机密文件和视频，其中包括在一次空袭中杀死两名路透社雇员的视频。她在2013年被判了 35年监禁 ，随后她就宣布改变性别，从Bradley Manning改名为Chelsea Manning。Wikileaks 创始人 Julian Assange去年 曾许下诺言 ，如果奥巴马同意赦免 Manning ，他同意到美国监狱服刑。他支持的特朗普即将就任总统，也许他会真的同意到美国接受审讯。

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