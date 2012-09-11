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奥巴马减免Chelsea Manning的刑期
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月18日 10时15分 星期三 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自现在就等Julian Assange部门
来自现在就等Julian Assange部门
即将离任的美国总统奥巴马减免了Wikileaks泄密者Chelsea Manning的刑期，从35年减少到7年，Manning自2010年被捕起已被关押了7年，这意味着她将于5月17日出狱。前美国陆军二等兵Chelsea Manning/Bradley Manning 向 WikiLeaks 泄露了70万份机密文件和视频，其中包括在一次空袭中杀死两名路透社雇员的视频。她在2013年被判了35年监禁，随后她就宣布改变性别，从Bradley Manning改名为Chelsea Manning。Wikileaks 创始人 Julian Assange去年曾许下诺言，如果奥巴马同意赦免 Manning ，他同意到美国监狱服刑。他支持的特朗普即将就任总统，也许他会真的同意到美国接受审讯。
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