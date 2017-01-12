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欧盟呼吁强制性为机器人设置关闭开关
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月13日 13时35分 星期五 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自机器人需要选票，一机器人一票部门
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为了挫败天网，欧盟议会的法律事务委员会呼吁为机器人安装紧急的“关闭开关（kill switches）”，防止机器人造成过多的伤害。欧盟议员还建议让机器人投保，甚至纳税。提案作者Mady Delvaux议员说，我们的日常生活越来越多的受到机器人的影响，为了确保机器人能够并且将继续为人类服务，我们需要创建一个法律框架。提案认为可借鉴科幻作家艾阿西莫夫（Isaac Asimov）的机器人法则去约束机器人；需要包含一个紧急情况下使用的关闭开关；如果机器人的软件没有按设计的工作需要确保机器人能被重新编程；将机器人识别为机器创造，防止人类发展出情感依附，“你必须告诉人类机器人不是人，机器人永远不会是人类。你永远不能认为机器人是人类能爱上你。”
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