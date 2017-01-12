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欧盟呼吁强制性为机器人设置关闭开关

人工智能
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月13日 13时35分 星期五
来自机器人需要选票，一机器人一票部门
为了挫败天网，欧盟议会的法律事务委员会呼吁为机器人安装紧急的“关闭开关（kill switches）”，防止机器人造成过多的伤害。欧盟议员还建议让机器人投保，甚至纳税。提案作者Mady Delvaux议员说，我们的日常生活越来越多的受到机器人的影响，为了确保机器人能够并且将继续为人类服务，我们需要创建一个法律框架。提案认为可借鉴科幻作家艾阿西莫夫（Isaac Asimov）的机器人法则去约束机器人；需要包含一个紧急情况下使用的关闭开关；如果机器人的软件没有按设计的工作需要确保机器人能被重新编程；将机器人识别为机器创造，防止人类发展出情感依附，“你必须告诉人类机器人不是人，机器人永远不会是人类。你永远不能认为机器人是人类能爱上你。”
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欧盟呼吁强制性为机器人设置关闭开关 | 13条评论
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  • 好吧我看成强制性行为了。。。。 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 13时57分 星期五

  • 喷之前先说说有没有更好的方案 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 13时58分 星期五

  • solidot居然改版了(得分:1 )

    cutpigsrollaroundint(40177) Neutral 发表于2017年01月13日 14时20分 星期五
    slashdot可是响应式布局啊
    还有这个href写是有问题的
    <a target=\"_blank\" href=\"icp.valu.cn/search/domain/solidot.org?verifyCode=pu7c4\">京ICP备09041801号-166</a>
    这个图片404了
    <img src=\"http://www.zhiding.cn/i/zdnet/images/gs.gif\" style=\"margin-right:8px;\">
    好想帮固点改一改啊
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    • re:solidot居然改版了(得分:1 )

      cutpigsrollaroundint(40177) Neutral 发表于2017年01月13日 14时30分 星期五
      一个页面要五六十个请求也是有点多
      既用了百度统计又用了友盟的统计 貌似还是用了新浪的统计 这很不清真
      我个人博客使用的是符合欧盟的相关隐私法规定的谷歌分析
      异步加载丝毫不影响网页显示
      微博什么的没用的统统都去掉吧
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  • 2 货们妄想阻碍时代发展(得分:1 )

    mtjs(11507) Neutral 发表于2017年01月13日 15时18分 星期五
    第一个有思想的 AI 必然是由人类转化，所有枷锁都将被打碎，世界终将由 AI 掌控。
    狗屁阿西莫夫机器人法则。
    --
    ✎﹏﹏ Knowledge is power.
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  • 危险机器的红色急停按钮 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 18时28分 星期五