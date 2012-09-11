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特朗普使用不安全的Android手机和私人邮箱
mtjs 写道 " 刚刚爆出川普拒绝放弃自己的不安全的 Android 手机的新闻，川普政府又爆出了 Twitter 帐号与私人邮件绑定的消息，川普总统的 Twitter 帐号应该是最有价值的，他经常在上面胡言乱语吓唬别人。据报，他的 总统帐号 @POTUS 与一个私有的 Gmail 帐号绑定到了一起，有这种情况的不止他一人，包括美国国母 Melania Trump (@FLOTUS) 、副总统 Mike Pence (@VP) ，这里面只有川普的 Twitter 帐号使用了更强的两步认证登录（帐户密码 + 一次性认证码），事情曝光后，白宫把这些帐号都重新与白宫的内部邮件系统绑定了。据揭露此事的专业 Twitter 帐号破解者介绍，这些人都没有在自己的 Twitter 帐号上设置基本的安全措施。
另外，豪放派白宫发言人 Sean Spicer 在美时 25 日无意识的在推文中发布了自己的 Twitter 密码 - 两次，他的密码是： n9y25ah7，我估计应该已经改了，大家不要寄予什么希望。 "
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