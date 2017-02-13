威威真正需要的是拿低保定期和发廊小妹来一发，什么照顾好自己和妈妈只是支豚低劣的维稳技法. 匿名用户 (得分:0) 2017年02月14日 11时12分 星期二

党妈给的钱不用作精神消费，全部拿去买吃的，还想叫人相信你不是傻逼。做梦啊! 匿名用户 (得分:0) 2017年02月14日 11时13分 星期二

操你妈逼的,大傻逼。 匿名用户 (得分:0) 2017年02月14日 11时22分 星期二 张嘴国骂就来未必不是好事，证明被戳到痛点了。毕竟良药苦口! 匿名用户 (得分:0) 2017年02月14日 11时46分 星期二

