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半导体产业重心继续向中国转移
芯片制造商 GlobalFoundries 上周宣布了一个投资额达 100 亿美元的项目，其投资的目的地是中国。这表明半导体行业的重心继续在向太平洋对岸转移。重心转移的原因部分在于中国政府。2013 年，北京宣布了一个旨在增强中国微芯片生产能力的重大行动。微芯片是从制导导弹到智能手机在内的一切物品的大脑。据分析人士称，号召中国电子器件制造商购买中国制造的芯片的新指导方针，也在推动相关公司的决策。领导中国这场攻势的，既有中央政府，也有省一级政府。它们在投资和补贴上花了数十亿美元。政府称中国将投资大约 1000 亿美元，用于把芯片工厂和研究设施引入中国。“美国几乎所有大型半导体企业都收到过中国代表政府机构的主体发出的投资要约，”总部设在德国的智库墨卡托中国研究中心发布的一份报告称。GlobalFoundries 的项目已经开建了，与它合作的是成都市政府。GlobalFoundries 拒绝透露具体的投资金额，但政府网站上的几份文件称，该项目总投资 100 亿美元左右。
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