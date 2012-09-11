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最大对冲基金用AI替代经理
世界最大的对冲基金管理公司桥水联合基金(Bridgewater Associates)正在构建软件去自动化公司的日常管理工作，其中包括雇佣、解雇和其它战略决策。基金创始人Ray Dalio希望公司能按照他的愿景运行，即使是在他不在公司的情况下。根据他的要求，桥水联合基金成立了由精通分析和人工智能的软件工程师组成的实验室Systematized Intelligence Lab。桥水联合基金管理着多达1600亿美元的资金。实验室的领导人David Ferrucci之前曾在IBM领导了Watson的开发。桥水联合基金的雇员被要求使用一个名叫dots的评分系统给彼此评分，实验室构建了一个工具将这些评分整合到Baseball Cards去显示雇员的强项和弱项。它开发的另一个应用 The Contract则让雇员设定他们想要实现的目标，然后进行跟踪观察雇员如何有效的完成目标。这些工具是名叫PriOS的管理软件的早期应用。Dalio希望能在5年内PriOS能完成四分之三的管理决策。
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