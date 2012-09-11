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微软测试Windows 10绿屏死机

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pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月30日 16时51分 星期五
来自天天绿色部门


Windows 10 Insider 的最新测序版本用绿屏死机取代了经典的蓝屏死机。Windows Enterprise Developer Platform 的高级项目经理 Matthijs Hoekstra 在Twitter上透露了这一改动。根据Hoekstra的说法，这一变动仅在Windows 10 Insider版本测试，Windows 10稳定版本仍然沿用传统的蓝屏死机。他没有说明微软改变死机屏幕颜色的理由。
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