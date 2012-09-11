因为不给哈药六厂打广告
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 17时25分 星期五
理由？这样一来就再也没有蓝屏死机了啊。这就是传说中的“不解决问题，而是解决提出问题的人”[滑稽]
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 17时34分 星期五
用户对于这次更新的心情——:(
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 18时10分 星期五
We fixed everything, again!
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 18时17分 星期五
没有穆斯林抗议吗
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 19时01分 星期五
文字有中文？
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 22时41分 星期五
大胆的假设，小心的求证；认真的做事，严肃的做人。 --胡适
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