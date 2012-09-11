微软测试Windows 10绿屏死机 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自天天绿色部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月30日 16时51分 星期五 新浪微博分享



Windows 10 Insider 的最新测序版本用绿屏死机

Windows 10 Insider 的最新测序版本用绿屏死机 取代了 经典的蓝屏死机。Windows Enterprise Developer Platform 的高级项目经理 Matthijs Hoekstra 在Twitter上透露了 这一改动 。根据Hoekstra的说法，这一变动仅在Windows 10 Insider版本测试，Windows 10稳定版本仍然沿用传统的蓝屏死机。他没有说明微软改变死机屏幕颜色的理由。

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