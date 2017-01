Facebook为错误以色情理由移除著名海神雕塑照片一事 道歉 。意大利博洛尼亚市的著名海神雕塑创作于1560年代,当地的一名作家 Elisa Barbari 在其Facebook页面突出了雕塑的照片,但被Facebook指责是展示色情内容,过多展示了躯体或不必要集中的身体部位,违反了公司隐私政策。Facebook称,即使以艺术或教育理由展示裸体照片也是不允许的。Barbari 对此感到震惊,表示拒绝审查“Yes to Neptune, no to censorship”。Facebook之后表示移除照片是失误所致。这不是社交巨人第一次因为屏蔽照片而受到批评。