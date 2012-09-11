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英特尔的Compute Card可以装在口袋内

Intel
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月06日 15时17分 星期五
来自更强大的智能手机部门


英特尔在CES上展示了一款令人眼前一亮然而看起来相对于ARM设备并不具有价格优势的产品Compute Card。Compute Card大小4.5mm x 55mm x 5mm，可以装在口袋内，包含了CPU、GPU、内存和存储器，支持无线连接，使用一个USB-C扩展接口，可以连接USB 、PCIe总线，以及HDMI 和 DisplayPort视频输出 。英特尔没有披露Compute Card的性能、规格和价格，只是表示它将取代部分 Compute Stick，能运行 Windows、Linux和其它操作系统，预计将在2017年年中发布，合作伙伴包括了戴尔、惠普、联想和夏普等。如果Compute Card的价格与Compute Sticks相近的话，那么它的价格估计会在150到500美元左右，它显然对基于ARM架构的单板电脑如 Raspberry Pi 并不构成挑战。Compute Card由富士康生产，这并不是出人意料，富士康代工生产了各种电子设备。英特尔强调，虽然人人都可以购买Compute Card，但使用它需要构建一个dock和冷却系统。
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英特尔的Compute Card可以装在口袋内 | 4条评论
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  • Compute Card大小4.5mm x 55mm x 5mm(得分:1 )

    mtjs(11507) Neutral 发表于2017年01月06日 16时16分 星期五
    94.5mm by 55mm by 5mm
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    ✎﹏﹏ Knowledge is power.
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  • Intel快死了？AMD可以扶持FreeBSD(得分:1 )

    cuthead(2701) Neutral 发表于2017年01月06日 16时31分 星期五
    实际上AMD是刘家创立的游戏机厂商，Intel只是一个电视机厂商。Intel太高傲了，就像刘彦君一样，但是Intel掌握了专利。
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    我姓刘，楚门综合症的刘
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  • 可以用来做 “西部世界” 里面的三折屏设备(得分:1 )

    mtjs(11507) Neutral 发表于2017年01月06日 16时41分 星期五
    现有的技术足够了。
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    ✎﹏﹏ Knowledge is power.
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  • 富土康最多只是组装吧，他哪来芯片生产能力 匿名用户 (得分:0) 2017年01月07日 18时47分 星期六