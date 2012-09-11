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英特尔的Compute Card可以装在口袋内
英特尔在CES上展示了一款令人眼前一亮然而看起来相对于ARM设备并不具有价格优势的产品Compute Card。Compute Card大小4.5mm x 55mm x 5mm，可以装在口袋内，包含了CPU、GPU、内存和存储器，支持无线连接，使用一个USB-C扩展接口，可以连接USB 、PCIe总线，以及HDMI 和 DisplayPort视频输出 。英特尔没有披露Compute Card的性能、规格和价格，只是表示它将取代部分 Compute Stick，能运行 Windows、Linux和其它操作系统，预计将在2017年年中发布，合作伙伴包括了戴尔、惠普、联想和夏普等。如果Compute Card的价格与Compute Sticks相近的话，那么它的价格估计会在150到500美元左右，它显然对基于ARM架构的单板电脑如 Raspberry Pi 并不构成挑战。Compute Card由富士康生产，这并不是出人意料，富士康代工生产了各种电子设备。英特尔强调，虽然人人都可以购买Compute Card，但使用它需要构建一个dock和冷却系统。
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