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AMD 透露Vega GPU 架构
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月06日 16时32分 星期五 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自Next Graphics Core Next Architecture部门
来自Next Graphics Core Next Architecture部门
AMD在CES上正式透露了它的新一代Vega显卡架构。Vega显卡针对的是高端市场，使用了第二代HBM2显存，单位带宽提升到2Gbps/pin，总带宽仍然是512GB/s。AMD展示的显卡芯片大小比预计的更大，达到了530平方毫米，一个原因是加入了被称为HBCC的缓存控制器的自动内存管理组件。Vega架构的其它特性包括最高支持512TB虚拟寻址空间，自适应、细粒度数据迁移，可编程几何渲染管线。AMD演示了显卡运行 BF1、Battlefront和Doom等游戏下的表现，显示其性能介于 GTX 1080和Titan XP之间，这一结果低于预期，但主要原因是驱动，Vega运行的是Fiji的驱动，而它使用的是NCU（下一代计算引擎单元），与Fiji使用的GCN架构有很大变化，因此需要对驱动程序重新优化才能发挥新显卡的优势。512TB虚拟寻址空间有助于大数据分析，AMD演示了对数百GB数据集的实时处理，如果使用CPU，这样规模的数据集需要几小时才能渲染一帧。
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