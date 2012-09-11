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Nintendo Switch定价299美元
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月13日 13时16分 星期五 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自地狱没打算进入中国但允许买水货了部门
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在1月13日的发布会上，任天堂宣布其混合主机和掌机的新一代游戏机Nintendo Switch美版售价为299.99美元，将于3月3日发售。这一价格超过了之前流传的250美元定价。游戏机在日本的售价为29,980日元，约260美元，欧洲地区的定价将会因国家而有异。但值得强调一点的是，游戏机不再锁区。任天堂宣布，Switch的在线服务在2017年秋季前免费，之后将收费。Switch掌机的电池续航时间在2.5小时到6小时，使用USB Type-C充电器。除了《塞尔达传说》新作外，任天堂还宣布了它的另一个重磅游戏超级马里奥新作《Super Mario Odyssey》，采用开放世界模式，发布时间是在2017年假期。游戏发行商EA表示下个版本的FIFA将支持Switch，而Bethesda则计划将《上古卷轴5天际》移植到Switch。
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