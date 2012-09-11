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Nintendo Switch定价299美元

任天堂
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月13日 13时16分 星期五
来自地狱没打算进入中国但允许买水货了部门

在1月13日的发布会上，任天堂宣布其混合主机和掌机的新一代游戏机Nintendo Switch美版售价为299.99美元，将于3月3日发售。这一价格超过了之前流传的250美元定价。游戏机在日本的售价为29,980日元，约260美元，欧洲地区的定价将会因国家而有异。但值得强调一点的是，游戏机不再锁区。任天堂宣布，Switch的在线服务在2017年秋季前免费，之后将收费。Switch掌机的电池续航时间在2.5小时到6小时，使用USB Type-C充电器。除了《塞尔达传说》新作外，任天堂还宣布了它的另一个重磅游戏超级马里奥新作《Super Mario Odyssey》，采用开放世界模式，发布时间是在2017年假期。游戏发行商EA表示下个版本的FIFA将支持Switch，而Bethesda则计划将《上古卷轴5天际》移植到Switch。
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Nintendo Switch定价299美元 | 6条评论
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  • 妈呀，站长脑子被人打了，新年第一枪(得分:1 )

    bugmenote2(20133) Neutral 发表于2017年01月13日 13时33分 星期五
    整了个这么丑的界面。
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    除却 卍 huzheng 卍和卐 × 卐 (增补:卍 真小正太 卐), solidotters皆混球儿 //pwd: bqk8o5oE
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  • 继续等天蝎座，反正也不爱老任的游戏 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 13时47分 星期五

  • 来自 信仰之跃 部门(得分:1 )

    lot(21642) Neutral 发表于2017年01月13日 13时55分 星期五
    刺客信条: 意大利水管工
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    固点改版真丑, 完全没有社会主义美学!
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  • 锁区魔王不锁区(得分:1 )

    aaaa007cn(7790) Neutral 发表于2017年01月13日 16时06分 星期五
    塞尔达、马卡、超马都不意外
    竟然还有个火焰无双
    那么密特罗德呢

    SMT 25 周年竟然是给 switch 的新作
    真给面子
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  • £279.99(得分:1 )

    aaaa007cn(7790) Neutral 发表于2017年01月13日 16时20分 星期五
    https://twitter.com/NintendoUK/status/819775703105179649
    按目前汇率 341.16 美刀
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