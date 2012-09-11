祖国哪有什么异议者？这是敌特分子在污蔑我们伟大的无产阶级革命家！ 匿名用户 (得分:0) 2017年01月15日 07时35分 星期日

周有光的新闻在solidot算慢的了好吧？fb上肯定早有了 匿名用户 (得分:0) 2017年01月15日 10时16分 星期日