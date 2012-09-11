我希望Solidot能有Facebook專頁(雖然您們可能需要翻牆)
匿名用户
(得分:0) 2017年01月14日 23时42分 星期六
祖国哪有什么异议者？这是敌特分子在污蔑我们伟大的无产阶级革命家！
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 07时35分 星期日
周有光的新闻在solidot算慢的了好吧？fb上肯定早有了
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 10时16分 星期日
来自被拼音洗脑了部门
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 12时12分 星期日
Solidot是唯2讓我解除uBlock的網站
匿名用户
(得分:0) 2017年01月14日 23时44分 星期六
RIP
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 01时10分 星期日
晚年觉醒了？
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 10时20分 星期日
匿名用户
(得分:0) 2017年01月15日 13时31分 星期日
百善孝为先，论心不论迹，论迹贫家无孝子；万恶淫为首，论迹不论心，论心世上少完人
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