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汉语拼音之父周有光去世，享年112岁

长城
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月14日 22时36分 星期六
来自RIP部门
刚刚庆祝了112岁生日的汉语拼音之父周有光于1月14日凌晨3点半在北京去世，享年112岁。周有光生于江苏常州，青年和中年时期主要从事经济、金融工作，当过银行家，作过经济学教授，1955年改变了学术方向，开始专职从事语言文字研究，曾参加并主持拟定《汉语拼音方案》（1958年公布），并主导建立了汉语拼音系统，被称作“汉语拼音之父”。几十年来一直致力于中国大陆的语文改革。晚年他成了一名异议者
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