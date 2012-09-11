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Krebs 找到 Mirai 僵尸网络可能的作者
安全研究人员Brian Krebs的个人博客KrebsOnSecurity去年9月遭到了物联网僵尸网络Mirai发动的大规模DDoS攻击，在攻击发生大约一周之后，被怀疑是攻击发起者的人使用用户名 Anna Senpai开源了Mirai的代码，Mirai的开源代码随后催生一大波使用物联网僵尸网络的模仿攻击。那么，Anna Senpai究竟是谁？Krebs展开了漫长的搜寻，他发表了长篇调查报告，认为 Senpai（aka OG_Richard_Stallman，exfocus，ogexfocus和dreadiscool）是罗格斯大学学生及提供DDoS防御服务的Protraf Solutions总裁 Paras Jha。Senpai使用过一个化名OG_Richard_Stallman，使用了邮件ogmemes123123@gmail.com在Facebook上注册了同名账号，账号简介称他从2015年起开始就读罗格斯大学的计算机工程。Paras Jha对他的指控予以否认，声称他没有开发Mirai和参与DDoS攻击。