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Lavabit 重新上线
加密电子邮件服务Lavabit在特朗普就任的同一天重新上线。Lavabit的创始人Ladar Levison声称，新服务使用了新的架构，修复了SSL的问题，同时引入了其它隐私增强功能，其中包括模糊电子邮件的元数据，防止政府机构如NSA和FBI发现Lavabit用户通信的对象。Levison计划在今年晚些时候提供端对端加密功能。Levison是在2013年8月为保护用户数据而关闭服务并破坏服务器。NSA告密者Edward Snowden在当年6月公开身份时提供了一个电子邮件地址Ed_Snowden@lavabit.com，随后美国政府就取得秘密法庭命令，要求加密邮件服务商Lavabit提供Edward Snowden的登录信息，接着又进一步要求Lavabit交出SSL私钥，使当局能访问所有用户的信息。Ladar Levison一开始抵制了交出密钥的要求。由于不配合法庭，Levison被要求每天支付罚款5千美元，最终于当年8月8日关闭Lavabit并彻底破坏了服务器。
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