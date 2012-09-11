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工信部限制VPN服务
工信部公布了《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，宣布从即日起至2018年3月31日，“对互联网网络接入服务市场开展清理规范工作”，整顿对象包括了电信公司、IDC、ISP和CDN服务商。工信部在通知中列出了多种违规问题，其中一个所谓的违规问题是：“违规开展跨境业务问题。未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络VPN）等其他信道开展跨境经营活动。基础电信企业向用户出租的国际专线，应集中建立用户档案，向用户明确使用用途仅供其内部办公专用，不得用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动。”通知还要求，IDC、ISP和CDN“需建设ICP/IP地址/域名信息备案系统、企业接入资源管理平台、信息安全管理系统，落实IDC机房运行安全和网络信息安全要求，并通过相关评测”。在中国境内，有很多企业提供所谓的游戏加速器服务——其实就是VPN，限制VPN服务的规定如果严格执行的话很可能会对这些服务产生严重影响。
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