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为什么要花如此长的时间连上WIFI接入点
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月23日 16时28分 星期一 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自腾讯在看着你，中国是大数据研究的绝佳地点部门
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腾讯、清华大学和清华大学深圳研究生院的研究人员在预印本arXiv上发表了一篇论文，分析了Android/iOS市场上的一款WiFi管家应用（WiFi Manager）收集的4个城市500万移动用户700万WiFi接入点的4亿WiFi会话，发现高达45%的连接尝试失败。而在成功连接尝试中间，15%所花费时间超过5秒。超过半数的连接设置时间成本超过15秒，其中47%的时间是浪费在扫描阶段。他们发现，除了信号强度影响连接设置程序外，WiFi接入点的设备型号和移动设备型号都有助于预测连接时间成本。他们发现导致设备和接入点之间丢包的原因包括：信号强度变化，WiFi干扰、高负荷导致的响应延迟。研究人员认为，可以在设备型号、接入点型号、连接接入点的设备数量、连接尝试的时间等数据的基础上开发出基于机器学习的接入点选择方法去加快连接。他们的测试显示，连接失败率从33%减少到3.6%，80%的连接设置时间成本减少到原来的十分之一。
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