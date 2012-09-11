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给初学编程者的开源编程书

开源 书籍
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月26日 22时21分 星期四
来自人人都学谭浩强部门
Alison Xue 写道 "编程提供了一种充满挑战和合作的职业道路，它教你如何思考，提供了一种改善生活的途径。要成为一名程序员，要打好扎实的编程基础，有什么最好的方法，是去读那些号称在24小时教你学会一种语言的畅销书？还是老老实实从基础开始学？这篇文章向编程初学者介绍了一批采用开源许可证的编程书籍，允许自由复制和使用。这些书籍包括：David Evans的《Introduction to Computing: Explorations in Language, Logic, and Machines》，Harold Abelso等人合著的《Structure and Interpretation of Computer Programs》、Steven F. Lott的《 Building Skills in Object-Oriented Design》、Karl Fogel 的《Producing Open Source Software: 2nd Edition》等等。 "
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给初学编程者的开源编程书 | 2条评论
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  • 先学会开源的语言英语 匿名用户 (得分:0) 2017年01月26日 22时23分 星期四

    • 人工语言一开始也要其他编译器编译啊(得分:1 )

      lot(21642) Neutral 发表于2017年01月26日 23时05分 星期四
      当然世界语除外, 一来就自定义, 屌炸天.
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      预祝母体新年快乐, 各位固点注册用户比较快乐, 各位匿懦勉强快乐.
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