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给初学编程者的开源编程书
Alison Xue 写道 "编程提供了一种充满挑战和合作的职业道路，它教你如何思考，提供了一种改善生活的途径。要成为一名程序员，要打好扎实的编程基础，有什么最好的方法，是去读那些号称在24小时教你学会一种语言的畅销书？还是老老实实从基础开始学？这篇文章向编程初学者介绍了一批采用开源许可证的编程书籍，允许自由复制和使用。这些书籍包括：David Evans的《Introduction to Computing: Explorations in Language, Logic, and Machines》，Harold Abelso等人合著的《Structure and Interpretation of Computer Programs》、Steven F. Lott的《 Building Skills in Object-Oriented Design》、Karl Fogel 的《Producing Open Source Software: 2nd Edition》等等。 "
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