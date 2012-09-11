Linuxquestions 用户选出的 2016 年 Linux 桌面发行版是 Slackware 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自庄严一票部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月13日 18时19分 星期一 新浪微博分享 Linuxquestions 论坛用户 投票选出了 2016 年的最佳 Linux 桌面发行版、服务器发行版、移动发行版、数据库等。它选出的 2016 年 Linux 桌面发行版是最古老的仍然活跃开发的发行版 Slackware 。这一结果并不让人 感到意外 ，每一个 Linux 发行版都有自己的主论坛，而 Slackware 用户主要聚在 Linuxquestions 。其它投票结果是：服务器发行版 CentOS，移动发行版 Android，办公软件 LibreOffice ，数据库 MariaDB ，浏览器 Firefox （得到了一半以上的投票），桌面环境 KDE ，窗口管理器 Openbox ，多媒体播放器 VLC ，网络安全应用 Wireshark ，网络监视应用 Nagios Core ，IDE Eclipse，编辑器 vim ，文件管理器 Dolphin ，开源游戏 SuperTuxKart ，编程语言 Python ，等等。

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