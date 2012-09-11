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35 岁或 40 岁也能当程序员
华为要清理（也就是裁掉）34 岁以上的 “高龄” 员工的消息引发了广泛的争议，争议声中有一部分人支持华为的做法，认为 35 岁或 45 岁还写什么程序，认为程序员就是吃青春饭的。然而并不是所有地方都像中国或中国华为，年长的人继续写代码并不罕见，甚至很多人就是从 35 岁或 40 岁或 50 岁开始当程序员的：Google 的网站可靠性工程师 Aimee Morgan 是在35岁开始自学 Python 语言的；房地产社交网络 Bigger Pockets 的资深开发者 Clayton Boyle 是在36是开始学编程；Ruby on Rails 开发者 Bill Barnett 是在40岁开始学习计算机科学；iOS 开发者 Derek Langton 是在 42 岁时开始学编程； Full Stack Ruby on Rails 开发者 Laurie Alaoui 在 50 岁开始当程序员...
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