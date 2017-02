《华尔街日报》报道 YouTube 网红 Felix Arvid Ulf Kjellberg (aka PewDiePie)在视频中使用反犹或纳粹图像后,迪士尼旗下公司以及 YouTube 终止了与他的商业合作。Kjellberg 的视频播客有超过 5000 万订阅者,是 YouTube 第一网红。他释出了 一则视频 (YouTube),指责《华尔街日报》等媒体 断章取义 。被指反犹的视频已经设为私有(其朋友的 转载 )。Kjellberg 称,他付钱给两个印度人举起写有 “犹太人全去死”(Death to All Jews) 的牌子,这不过是一个玩笑,旨在展示,在 Fiverr Inc. 运营的服务网站上,仅支付 5 美元就能让人做出多么出格的举动。 《华尔街日报》母公司道琼斯发言人 Colleen Schwartz 则称, 公司坚持相关报道