一年多前, Go 工作组更新了 Go 社区行为准则,引入了惩罚语言暴力的条款。对违反行为准则的人的惩罚包括通报批评、永久性或临时性的封杀。该条款 引发了争议 。现在一年之后 Go 工作组也认识到他们的角色更多应该是辅助者而不是厉行纪律者,工作组可以向管理员(moderator)提供建议但没有权利去执行纪律。工作组主要是帮助解决分歧。因此他们 更新了 Go 社区行为准则 ,移除惩罚语言条款。另一个被移除的是匿名举报机制,他们发现匿名举报质量较低,而且因为匿名无法联系举报者获取更多信息,因此他们通常不采取任何行动,所以现在干脆删除。