Google 再次从官方商店下架伪装成合法程序的恶意应用 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自进村部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月21日 17时43分 星期三 新浪微博分享 本月内的第二次，Google 从官方应用商店 Google Play 移除了伪装成合法程序的恶意应用 。被移除的应用都属于名叫 Ztorg 的 Android 恶意程序家族，能利用已知的漏洞 root 被感染的设备，使其很难被删除。自去年 9 月以来，Ztorg 恶意应用大约 100 次绕过 Google 的自动化恶意程序检查程序进入官方应用市场。被称为 Magic Browser 的 Ztorg 恶意应用下架前被下载量 超过 5 万次，另一款叫 Noise Detector 的应用被下载了超过 1 万次，上个月被移除的 Privacy Lock 下载量超过百万。Magic Browser 和 Noise Detector 不能 root 设备。安全研究人员 Roman Unuchek 在两款应用中发现了 Ztorg 的数字指纹，推测攻击者是想通过逐步加入功能的方法去躲避检测。

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