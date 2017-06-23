关注我们：

Facebook 的新使命：让世界更紧密的联系起来

Facebook
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月23日 13时34分 星期五
来自让 FB 变得更伟大部门
社交媒体是团结还是进一步分裂社会，这是一个可争议的话题。虽然如此，社交巨人的创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)周四在阐述公司的未来愿景时表示它要让世界更紧密地联系起来。Facebook 为其 Groups 产品推出了一批新功能。这些新功能包括社群与社群之间的链接，便于社群管理员向群友推介相似或相关的社群。Facebook 表示，这一功能只是该公司协助把社区和次级社区更紧密地联系起来的初步举措。
回复

Facebook 的新使命：让世界更紧密的联系起来 | 7条评论
显示选项 样式:
声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。