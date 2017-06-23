Facebook变党支部？
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 13时49分 星期五
臭不要脸的facebook
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 13时54分 星期五
RT
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 14时07分 星期五
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇操！
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 14时19分 星期五
中共官员：我们想考察学习你们怎么控制媒体；美国人：不好意思，我们有facebook就够了！
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 14时15分 星期五
“紧密联系”和“团结/分裂”不冲突，离婚夫妻俩不可以因为越来越了解对方才分开？
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 14时18分 星期五
So 把你的一切信息都放到我这儿来！by 马扎克王帝
匿名用户
(得分:0) 2017年06月23日 14时41分 星期五
与其被动地同意别人的看法，不如理智地表示反对，因为如果你信自己的智慧，那么你的异议正表明了更多的赞同。--罗素
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