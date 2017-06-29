寻求在 YouTube 一鸣惊人，年轻女子开枪杀死男友 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自为了当网红拼了部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年07月03日 12时21分 星期一 新浪微博分享 为了在 YouTube 上吸引更多浏览者，一名 19 岁的明尼苏达女子朝男友胸部开枪，男友在胸前举了本书，他们以为书能挡住点50 口径沙漠之鹰射出的子弹。他们的实验失败了，但结果部分成功了：他们拍摄的 最后一个视频 （YouTube）获得了约 140 万浏览量。根据法庭文件，Monalisa Perez 在 6 月 26 日下午6点半左右呼叫 911，称她向男友 Pedro Ruiz III 开了枪。在事故发生前几小时，她在 Twitter 上发帖，表示要和男友拍摄有史以来最危险的视频，称这个主意是男友提出的，不是她的。Ruiz 的姑妈知道他们的计划，曾劝说他们放弃，但他们的回答说，“我们想要更多浏览者，我们要成名。”两人已经有一名 3 岁大的女儿，事发时女儿就在旁边，Perez 已经怀了他们的第二个孩子，她被控二级谋杀罪，面临最高 10 年徒刑和最高 2 万美元罚款。当地的一位警长 表示 ，他无法理解年轻一代对成名 15 分钟的追求。

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