就喜欢看富翁跟穷逼谈诗和远方，跟何不食肉糜一个档次的幽默 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 20时35分 星期五

就喜欢看那些已经在路上的人告诉别人诗和远方都是傻B才追求的 匿名用户 (得分:0) 2017年09月01日 20时44分 星期五