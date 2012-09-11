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RMS：时代需要的自由捍卫者
Yourstory 发表了自由软件基金会主席和 GNU 项目的创始人 Richard Stallman（RMS） 的一篇长篇特稿，介绍了他的生平、哲学理念和发起的自由软件运动。RMS 将他的自由软件运动与圣雄甘地在印度发起的自由运动进行对比。他说，印度存在一个驯服部分人民的制度，而这个制度的一部分是购买英国的衣服，甘地领导人民仅仅是拒绝英国的衣服制造自己的衣服，甘地基本上是在说，我们不需要为了你们的衣服而放弃对独立的要求。GNU 项目与之类似，有许多企业在向我们提供私有软件，而这些软件会拿走我们的自由，GNU 项目所做的就是告诉这些企业，我们不需要为了你们的软件而放弃我们的自由，我们将制造自己的软件然后使用它。RMS 曾在 1993 年访问印度试图说服印度不要加入世贸组织，因为印度以前的专利法不给药物而是给药物的制造方法授予专利，而美国的专利法则将专利授予了药物。但印度仍然加入了世贸组织并采用了美国的专利制度。
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