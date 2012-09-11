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东莞男子因提供 SS 服务被判 9 个月
中国裁判文书网上的一则判决书在中国社交网络引发了广泛争议：提供 VPN 或确切的说提供 SS 和 SSR 是属于“提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”？判决书的签署日期是在 2017 年 3 月 1 日，26 岁的东莞男子邓杰威从 2015 年 10 月开始建立网站出售 SS 服务（后包括 SS 的分支 SSR） ，他负责技术工作，其同伴江志锋负责招揽用户。通过销售 SS 和 SSR ，两人共获得收入 34157.57元，利润 13957.57元。邓杰威于 2016 年 8 月 24 日被捕。东莞市第一法院认定，“邓杰威无视国法，伙同他人提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，情节严重，其行为已构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人邓杰威犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持”，他提供的软件“可以访问国内（大陆地区）IP 不能访问的外国网站。被告人邓杰威的作案时间长，影响范围广，其犯罪情节不属轻微，社会危害性较大。”法庭判决邓杰威犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币 5000元，扣押的一部笔记本电脑没收，追缴其销售利润 13957.57元。
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